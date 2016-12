POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht mit 2000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrer an einem geparkten schwarzen Audi A7. Der Wagen stand am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr an der Hertener Straße. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell