POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Unbekannte warfen in der Nacht zu Mittwoch eine Fensterscheibe ein und drangen dann in ein Lebensmittelgeschäft auf der Sachsenstraße ein. Nach Durchsuchen der Verkaufsräume flüchteten die Täter mit Tabakwaren.

Am späten Dienstagnachmittag brachen unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Ludwig-Richter-Straße ein. Die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten Bargeld.

Auf der Wilhelmstraße brachen unbekannte Täter am Dienstagvormittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Zuvor hatten die Täter die Wohnungstür aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Was die Täter entwendeten steht zur Zeit noch nicht fest.

Mittwoch, gegen 10.30 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Täter zunächst auf einen Balkon gestiegen waren, dann ein Fenster aufgehebelt hatten und so in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Im Kuniberg eingedrungen waren. Die Täter durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut liegen aktuell noch nicht vor.

Marl

In ein Reihenhaus auf der Straße Küsters Feld drangen unbekannte Täter am Dienstagnachmittag ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck.

Dorsten

Freitagabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Straße Drubbel ein. Die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten Bargeld.

Haltern am See

Unbekannte Täter hebelten am Dienstagnachmittag ein Fenster auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Dorstener Straße ein. Die Täter durchsuchten gezielt alle Behältnisse nach Wertgegenständen und entwendeten dann Bargeld. Im Tatzeitraum wurde ein verdächtiger heller Kastenwagen mit einer Dachbox beobachtet. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Herten

In die Werkstatthalle einer Zimmerei auf der Lennestraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch ein. Zuvor hatten die Täter ein Rolltor aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Die Täter entwendeten mehrere Zimmerwerkzeuge. Konkrete Angaben liegen dazu noch nicht vor.

