POL-RE: Herten: Radler stoßen an der Ewaldstraße zusammen

Recklinghausen (ots) - Ein 79-jähriger Hertener stieß am Dienstag mit einer unbekannten Radlerin zusammen. Beide stießen am Süder Markt am Radweg der Ewaldstraße zusammen. Die Radlerin stürzte. Der Senior erklärte, dass die Radfahrerin weiter fahren könnte, stellte aber später fest, dass er selbst verletzt war. Die Radfahrerin wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell