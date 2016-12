POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbrecher scheitern an Sicherung

Recklinghausen (ots) - Weil die Balkontür einer Wohnung an der Schulstraße mit einer Zusatzsicherung ausgestattet war, gelang es Einbrechern am Wochenende nicht, in die Zimmer einzudringen. Die Unbekannten hatten versucht, die Tür aufzuhebeln und flüchteten dann, ohne Beute gemacht zu haben. Je länger ein Fenster oder eine Tür Einbruchsversuchen standhält, desto größer ist die Chance, dass Einbrecher ihr Vorhaben aufgeben und flüchten. Lassen auch Sie sich beraten, wie Sie Ihre vier Wände sinnvoll schützen können und Einbrüche vermeiden können. Vereinbaren Sie einen Termin zu einer kostenlosen Beratung beim Kommissariat für Prävention unter 02361 55 3344.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell