POL-RE: Herten: Einbrecher scheitern

Recklinghausen (ots) - Einbrecher versuchten zwischen Sonntag und Montag, in ein Haus am Theodor-W.-Adorno-Weg einzubrechen. Sie schoben die Rollläden hoch und hebelten an der Terrassentür. Weil diese mit Pilzköpfen ausgestattet war, hielt die Tür den Hebelversuchen stand. Das äußere Glas der Tür ging zu Bruch, aber die Täter gelangten nicht in die Räume. Sie flüchteten vom Tatort. Je länger Einbrecher benötigen, um in die Räume einzudringen, desto höher ist die Chance, dass sie aufgeben und flüchten. Wenn auch Sie sich beraten lassen wollen, wie Sie Ihre vier Wände sinnvoll schützen können, nehmen Sie Kontakt zu unserem Kommissariat für Prävention unter 02361 55-3344 auf und vereinbaren Sie einen Termin.

