POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Gladbeck:

Die Bewohner einer Wohnung an der Straße "Auf`m Kley" überraschten am Samstag um 19.45 Uhr einen Einbrecher in ihrer Diele. Der Unbekannte hatte die Wohnungstür aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Als er die Bewohner erblickte, flüchtete er sofort. Eine Beschreibung liegt nicht vor.

Die Terrassentür eines Hauses an der Marcq-en-Baroeul-Straße hebelten Einbrecher am Montag auf. Die Eindringlinge durchsuchten die Zimmer und flüchteten mit erbeutetem Schmuck vom Tatort.

Einem aufmerksamen Nachbarn an der Hegestraße fielen am Montag um 19.00 Uhr verdächtige Geräusche auf. Er stellte fest, dass das Gitter eines Kellerfensters der Nachbarwohnung aus der Halterung gebrochen war. Die Täter waren bereits vom Tatort geflüchtet.

Haltern am See:

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher am Montag zwischen 10.35 Uhr und 20.35 Uhr in ein Haus an der Von-Galen-Straße. Sie durchwühlten die Schränke und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Dann entkamen sie unerkannt.

Bargeld, Uhren und ein Notebook nahmen Einbrecher mit, die am Montag in den frühen Abendstunden in ein Haus an der Straße "In der Strünkede" eingebrochen sind. Die Unbekannte hatten zunächst versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so ins Haus.

Recklinghausen:

Nachdem sie eine Scheibe eines Büros an der Kölner Straße eingeschlagen haben, flüchteten Einbrecher am Montag, ohne Beute gemacht zu haben.

An der Feldstraße wurde die Scheibe eines Geschäftes am Montag zwischen 15.00 Uhr und 15.35 Uhr eingeschlagen. Unbekannte verschafften sich so Zutritt und durchsuchten die Räume. Mit Bargeld entkamen sie unerkannt.

Am Waldschlößchen warfen Unbekannte am Montag gegen 16.30 Uhr mit einem Stein die Scheibe eines Lebensmitteldiscounters ein. Sie drangen in die Verkaufsräume und entwendeten aus einem Regal Tabakwaren.

Ein Fenster eines Kindergartens an der Uferstraße wurde von Unbekannten im Laufe des Wochenendes aufgehebelt. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, ist noch unklar.

Herten:

Einbrecher hebelten am Wochenende ein Fenster einer Wohnung am Fockenkamp auf. Sie durchsuchten ein Zimmer und entkamen unerkannt. Ob sie etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest.

Castrop-Rauxel:

Am Sonntag erbeuteten Einbrecher im Laufe des Tages aus einer Wohnung an der Kunostraße Bargeld. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und sind in die Wohnräume eingestiegen. Sie durchsuchten die Schränke und entkamen mit ihrer Beute.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell