POL-RE: Dorsten: 1.000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht auf der Straße Pastorsbusch

Recklinghausen (ots) - Auf dem Pastorsbusch fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer am Heiligen Abend (24.12.), in der Zeit von 18 bis 20 Uhr, einen geparkten silberfarbenen Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell