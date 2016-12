POL-RE: Dorsten: Handtaschendiebstahl im Cafe Extrablatt - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

2 weitere Medieninhalte

Foto des zweiten Tatverdächtigen Bild-Infos Download

Recklinghausen (ots) - Am 10. September 2016 hielt sich eine 29-Jährige aus Warendorf im Cafe Extrablatt auf der Straße Markt auf. An dem direkten Nebentisch saßen drei Männer, die der 29-Jährigen zunächst nicht besonders auffielen. Als die Drei gegangen waren, stellte die 29-Jährige jedoch fest, dass ihre Handtasche mit Handy und Geldbörse entwendet worden war. Die drei Männer, die verdächtigt werden, die Handtasche entwendet zu haben, wurden im Cafe videografiert. Wer kann Angaben zu den auf den Fotos abgebildeten Männern machen? Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell