POL-RE: Dorsten: Unbekannter fährt an der Martin-Luther-Kirche auf der Ahornstraße geparkten Kia Sportage an

Recklinghausen (ots) - Am Heiligen Abend, gegen 17 Uhr, parkte eine 52-jährige Dorstenerin ihr Auto auf der Ahornstraße an der dortigen Martin-Luther-Kirche. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihren braunen Kia Sportage angefahren hatte. An ihrem Auto entstand 6.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher war geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell