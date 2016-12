POL-RE: Raub auf Kiosk, Täter flüchtig

Recklinghausen (ots) - Am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 15:30 Uhr überfiel ein bisher unbekannter Mann einen Kiosk an der Overbergstr. 94 in Recklinghausen. Er überwältigte dazu eine 43-jährige Mitarbeiterin, nachdem er diese zuvor mit einem Teleskopschlagstock bedrohte. Danach griff der Mann in die Ladenkasse und entwendete daraus das Scheingeld. Anschließend flüchtete er aus dem Verkaufsraum und lief zu Fuß in Richtung Antoniusstraße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 40-50 Jahre, ca. 1,80-1,85m, sehr schlank, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, schwarzer Strickmütze, dunkler Hose, Drei-Tage-Bart, ungepflegt, sprach akzentfreies Deutsch. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher erfolglos. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell