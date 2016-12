POL-RE: Herten: Fußgänger angefahren - Polizei sucht Zeugin und Unfallfahrer

Recklinghausen (ots) - An der Marler Straße in Höhe der Hausnummer 190 wurde ein 81-jähriger Fußgänger aus Herten am Mittwoch zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr von einem hellen Pkw angefahren. Der Wagen fuhr dann weiter und ließ den verletzten Fußgänger zurück. Eine Frau half dem Verletzten auf. Nach einer Untersuchung am nächsten Tag musste der 81-Jährige stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Unfall wurde am Freitag der Polizei gemeldet. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfall und dem flüchtigen Wagen machen? Weiter bittet sie die helfende Frau, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

