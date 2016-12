POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Herten

Nach Aufhebeln einer Schiebetür drangen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis zum frühen Freitagmorgen in ein Reihenhaus auf dem Ebbelicher Weg ein. Die Täter stahlen nach Durchsuchen aller Behältnisse Bargeld.

Bottrop

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Lukas-Cranach-Straße drangen unbekannte Täter am Donnerstag, zur Tageszeit, ein. Zuvor waren die Täter auf einen Balkon gestiegen, hatten die Rollladen hochgeschoben und dann eine Balkontür aufgehebelt. Die Täter durchsuchten alle Räume und wendeten Bargeld, Schmuck und ein Laptop.

In der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Osterfelder Straße ein. Die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten Bargeld.

Haltern am See

Donnerstag, zur Tageszeit, hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf und drangen dann in ein Einfamilienhaus auf der Straße Im Hohen Winkel ein. Die Täter durchsuchten alle Räume und durchwühlten alle Behältnisse. Angaben zum Diebesgut liegen aktuell noch nicht vor.

Dorsten

Auf der Ellerbruchstraße brachen unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus ein, nachdem sie zuvor eine Terrassentür aufgehebelt hatten. die Täter durchsuchten alle Räume und entwendeten Schmuck und mehrere Armbanduhren.

In eine Schule auf der Halterner Straße drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag ein, nachdem sie zuvor eine Zugangstür aufgehebelt hatten. Die Täter dursuchten Schranke und stahlen einen geringen Bargeldbetrag.

Recklinghausen

Donnerstagnachmittag hebelten unbekannte Täter die Haustür auf und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Kreuzstraße ein. Die Täter durchsuchten alle Räume und flüchteten mit erbeutetem Schmuck, zwei Handys und Bargeld.

In ein Einfamilienhaus auf dem Frankenweg drangen unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag, nachdem sie zuvor die Terrassentür aufgehebelt hatten. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.

Castrop-Rauxel

Auf der Wewelingstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in die Räume des Fördervereins für Bauhistorische Stätten ein. Die Täter hatten sie nach Aufhebeln einer Zugangstür Zutritt verschafft. Aus einem Lagerraum entwendeten die Täter Getränke.

Oer-Erkenschwick

Freitagmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Albertstraße eingebrochen waren, nachdem sie zuvor die Wohnungstür aufgebrochen hatten. Die Täter entwendeten Schmuck.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell