POL-RE: Recklinghausen: Straßenschild umgefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag um 20.45 Uhr hörte ein Zeuge ein Geräusch von der Tannenstraße. Als er auf die Straße blickte, sah er ein umgefahrenes Straßenschild. Der Zeuge hörte, wie sich zwei Personen darüber unterhielten, dass "der Golf einfach abgehauen" sei. Die Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell