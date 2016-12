POL-RE: Gladbeck: Autofahrer erfasst beim Linksabbiegen Fußgängerin

Recklinghausen (ots) - Donnerstag, gegen 7.45 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Gladbecker mit seinem Auto auf der Sandstraße in Richtung Kirchhellener Straße und bog dann nach links in die Hegestraße ab. Dabei erfasste er eine 15-jährige Gladbeckerin, die an der Fußgängerampel die Straße überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 14-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

