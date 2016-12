POL-RE: Haltern am See/Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Haltern am See

Unbekannte hebelten am Mittwochnachmittag die Terrassentür auf und drangen dann in ein Einfamilienhaus auf der Dorfstraße ein. Die Täter entwendeten nach Durchsuchen aller Räume Schmuck.

Recklinghausen

Bargeld und Schmuck entwendeten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung in einem Einfamilienhaus auf der Straße Hillen. Zuvor hatten die Täter die Wohnungstür aufgebrochen und waren dann in die Wohnung eingedrungen.

Oer-Erkenschwick

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in ein Internetcafe auf der Hovelfeldstraße ein. Die Täter entwendeten Zigarettenschachteln.

