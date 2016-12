POL-RE: Oer-Erkenschwick: Drei Männer nach versuchtem Autoaufbruch festgenommen

Recklinghausen (ots) - Mittwoch, gegen 22.15 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf dem Parkplatz Rathausplatz zwei Männer, die sich an einem geparkten Auto zu schaffen machten. Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte flüchteten die Täter, ohne das Auto aufgebrochen zu haben, über die Kirchstraße in Richtung der Parkanlage am Hovelfeldweg. Auf der Agnesstraße trafen sie dann auf zwei weitere Männer. Die Männer gingen dann weiter. Auf dem Kiesenfeldweg konnten mittlerweile eingesetzte Polizeibeamte die Männergruppe anhalten. Drei Männer, ein 20-jähriger aus Marsberg, ein 17-jähriger und ein 14-jähriger aus Oer-Erkenschwick konnten festgenommen werden. Eine weitere Person konnte flüchten. Er wird als etwa 20 Jahre alt, 180cm groß, schlank, dunkel, kurze Haare, trug eine dunkle Bomberjacke. Einer der Täter trug einen schwarzen Reisekoffer Swiss Concept mit Bekleidung mit Verkaufetiketten und Getränken. Die drei Männer wurden zur Wache gebracht. Der Koffer wurde sichergestellt. Der 14-jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen an die Erzeihungsbereichtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell