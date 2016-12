POL-RE: Recklinghausen/Herten/Bottrop: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen (ots) - Herten

Dienstagnachmittag hebelten zwei unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in ein Reihenhaus auf der Charlottenburger Straße ein. die Täter durchsuchten die Räume und wurden dabei vom Bewohner des Hauses überrascht. Dieser konnte einen der Täter kurz festhalten. Er konnte sich jedoch losreißen und flüchtete mit seinem Komplicen in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Der erste Täter war 16 bis 17 Jahre alt, 160 cm groß, trug eine schwarze Jacke. Der zweite Täter war 17 bis 18 Jahre alt, größer und schmaler als der 1. Täter und hatte eine schmale Gesichtsform. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Bottrop

In der Nacht zu Mittwoch schlugen unbekannt Täter eine Fensterscheibe ein und drangen dann in ein Büro auf dem Friedhof an der Hans-Böckler-Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.

Recklinghausen

In den Bürotrakt eines Seniorenzentrums an der August-Cohaupt-Straße drangen unbekannte Täter in der Nacht zur Mittwoch ein, nachdem sie zuvor eine Tür aufgehebelt hatten. Die Täter durchsuchten das Büro nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell