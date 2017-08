POL-HB: Nr.: 0430 --Räuber in Haft genommen

Bremen (ots) -

Nr.: 0430/HGö Ort: Bremen-Gröpelingen

Gestern Nachmittag wehrte sich ein 19-jähriger Mann in einem Supermarkt gegen eine Kontrolle durch eine Kassiererin, indem er deren Arm verdrehte. Seine darauf folgende Flucht endete im Gewahrsam der Polizei.

Der Räuber fiel auf, als er an der Kasse des Discounters lediglich eine Plastiktüte kaufte, aber einen prallvollen Rucksack und vollgestopfte Taschen aufwies. Die 32-jährige Angestellte folgte dem Mann und hielt ihn fest. Er verdrehte der Bremerin den Arm, so dass sie losließ und er sich mehrere Straßen weiter in einen Kiosk flüchtete. Der alarmierte Filialleiter des Geschäftes lief dem jungen Mann hinterher. Als er ihn erreichte, stieß dieser ihn zu Boden und schlug auf ihn ein. Ein Kunde des Kiosks kam dem 34-jährigen Supermarktchef zu Hilfe, so dass der Täter erneut flüchtete, um kurze Zeit später mit einem Stein in der Hand zurückzukehren. Bis zum Eintreffen der Polizei schlug er damit gegen die verschlossene Tür und das Fenster des kleinen Ladens. Die Einsatzkräfte mussten Pfefferspray einsetzen, um den sich heftig wehrenden Tatverdächtigen fixieren zu können. Dabei eilte ihnen zeitweilig ein Autofahrer zu Hilfe, der die Beine des 19-Jährigen festhielt.

Der 19-Jährige festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell