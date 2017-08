POL-HB: Nr.: 0429 --Info-Veranstaltung zum Einstellungsverfahren bei der Polizei

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Neustadt, Niedersachsendamm 78/80 Zeit: 16.08.2017, 15.30-19.30 Uhr

Die Polizei Bremen bietet dieses Jahr erstmals allen Interessierten für eine Einstellung in den Polizeivollzugsdienst die Möglichkeit, sich über das Bewerbungs- und Auswahlverfahren der Polizei Bremen/Ortspolizeibehörde Bremerhaven zu informieren. Die Info-Veranstaltung findet am Mittwoch, 16.08.2017 von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Aula der Bereitschaftspolizei am Niedersachsendamm 78/80 statt.

Zunächst stellen sich beide Polizeibehörden vor und geben Informationen über die Organisation und die Aufgaben. Dabei wird bestimmt auch die ein oder andere persönliche Erfahrung preisgegeben. Danach stellen die Einstellungsberater der Polizei Bremen das Einstellungsverfahren vor und werden einige Prüfungsbeispiele mit den Teilnehmern üben. Zudem werden Tipps für eine gute Vorbereitung genannt. Zum Abschluss haben alle die Gelegenheit, in lockerer Runde bei einem kleinen Snack noch offene Fragen rund um das Thema Polizei zu stellen. Interessierte, die die Einstellungsvorrausetzungen der Polizei Bremen erfüllen, werden gebeten sich bis zum 13.08.2017 anzumelden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Anmeldungen nimmt die Polizei Bremen ausschließlich über die Homepage www.polizei.bremen.de unter dem Link - Öffentlichkeitsarbeit - Veranstaltungen - Dein Weg zum Stern - entgegen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist selbstverständlich kostenlos.

