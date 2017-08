POL-HB: Nr.: 0424--Einbrecher in Haft

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Obervieland, Steinsetzer Straße Zeit: 6.8.17, 7.50 Uhr

Am Sonntagmorgen schnappte die Polizei in Habenhausen einen Einbrecher. Gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 30-Jährigen lag ein Haftbefehl aus Hamburg vor. Er wurde festgenommen.

Eine Anwohnerin alarmierte Sonntag früh die Polizei. Sie hatte einen Verdächtigen dabei beobachtet, wie sich dieser an geparkten Autos zu schaffen machte. Durch eine schnell eintreffende Streife konnte der Mann gestellt werden. Bei der Personenkontrolle stellten die Polizisten fest, dass gegen den amtsbekannten Einbrecher ein Untersuchungshaftbefehl aus Hamburg vorlag. Dieser wurde vollstreckt. Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Reisetasche wurden diverses Einbruchswerkzeug, mehrere Armbanduhren und Schmuckstücke, Computerzubehör und eine größere Menge Bargeld darunter polnische Zloty und Schweizer Franken aufgefunden. Die Sachen wurden als Beweismittel sichergestellt. Sie konnten bislang noch nicht zugeordnet werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den sichergestellten Gegenständen bis auf das Werkzeug um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen dauern.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Sonntag in dem Bereich der Steinsetzer Straße auffällige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Fall machen?

Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 erbeten.

