POL-HB: Nr.: 0069 --Fünf-Zentner-Bombe gefunden

Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Am Nonnenberg Zeit: 03.02.17, 16 Uhr

Im Bremer Ortsteil Oslebshausen wurde heute Morgen bei Erdarbeiten eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Heute Nachmittag soll sie entschärft werden. Etwa 800 Haushalte müssen evakuiert werden.

Die Bombe wurde im Bereich der Straße Am Nonnenberg gefunden und soll gegen 16.30 Uhr vom Sprengmeister der Bremer Polizei, Andreas Rippert, entschärft werden. Die polizeilichen Evakuierungsmaßnamen beginnen gegen 16 Uhr. Die Anwohner werden gebeten auf die Lautsprecherdurchsagen zu achten.

Im Radius von 300 Metern um den Fundort müssen die Häuser verlassen werden. Das betrifft Bereiche der Straßen Am Nonnenberg, Alter Heerweg, Am Groden, Auenweg, Menkenkamp, Am Oslebshauser Park, Kamerunstraße, Stubbener Straße, Bexhöveder Straße, An der Finkenau, Brundorfer Weg, Aschwadener Weg.

Im Umkreis von 500 Metern ist luftschutzmäßiges Verhalten angesagt. Luftschutzmäßiges Verhalten beutet, dass Sie sich während der Sprengung zwar im Gebäude aufhalten dürfen aber in Räumen, die vom Bombenfundort abgewandt liegen. Außerdem sollten Sie sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten.

Die Polizei Bremen hat unter der Rufnummer (0421) 4491701 ein Bürgertelefon (Bandansage) geschaltet. Für Liegendtransporte hat die Feuerwehr eine Rufnummer eingerichtet: (0421) 30300.

Als Anlaufstelle für Evakuierte stehen Räumlichkeiten der Gesamtschule West in der Lissaer Straße zur Verfügung.

Im Umfeld ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, insbesondere sind die Nordstraße sowie die Oslebshauser Heerstraße betroffen. Der Bereich kann über A 27 umfahren werden.

Unter www.polizei.bremen.de und auf facebook.com/polizei.bremen ist eine Karte des betroffenen Gebietes veröffentlicht.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell