POL-HB: Nr.: 0064 - Ampelmast stoppt rigorose Fluchtfahrt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huckelriede, Niedersachsendamm Zeit: 02.02.2017, 01:15 Uhr

Zunächst reagierte der Fahrer eines PKW Nissan so, als ob er dem STOP-ZEICHEN einer Streifenwagenbesatzung zur Verkehrskontrolle in der Kattenturmer Heerstraße folgen wollte. Kurzfristig entschloss sich der 28 Jahre alte Fahrer dann allerdings doch zur Flucht.

Das nächste STOP-ZEICHEN setzte daraufhin ein Ampelmast an der Kreuzung in Huckelriede. Nachdem der Nissan-Fahrer zuerst angehalten hatte, gab er plötzlich Vollgas und raste durch Kattenturm und Arsten. Mehrere Haltesignale ignorierte der Fahrer. Eine auf Sichtweite folgende Streifenwagenbesatzung registrierte, dass der 28-Jährige mit konstant hoher Geschwindigkeit fuhr. Durch seine gefährliche und rücksichtslose Fahrweise mussten mehrere Verkehrsteilnehmer - auch in der Gegenfahrbahn - ausweichen und bremsen. Auf der Kattenturmer Heerstraße umfuhr er auf der Gegenspur mit hoher Geschwindigkeit ein Zivilfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht. Dabei verlor der Fahrer fast die Kontrolle über sein Fahrzeug. Erst der Ampelmast am Niedersachsendamm setzte der Wahnsinnsfahrt ein Ende.

Der erste Kommentar des 28-Jährigen: "Ich habe Scheiße gebaut. Ich bin voll." Zur Prüfung dieser Aussage wurde dem 28-Jährigen eine Blutprobe zur Feststellung von Alkohol und Drogen entnommen. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren nach Diebstahl im November 2016 zur Fahndung ausgeschrieben. Die Besitzverhältnisse zum Nissan sind noch nicht abschließend geklärt.

Zeugen sowie gefährdete Verkehrsteilnehmer der nächtlichen Raserei werden gebeten, sich mit der Verkehrsbereitschaft unter der Rufnummer 362-14850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell