POL-HB: Nr. 0063 --Überfall in der Unterführung

Ort: Bremen-Hemelingen, Ringstraße (Unterführung) Zeit: 01.Februar 2017, 13:00 Uhr

Ein 29 Jahre alter Mann ist am Mittwochmittag in der Unterführung des Hemelinger Bahnhofs von drei Unbekannten überfallen worden. Der 29-Jährige war zu Fuß die Treppe zu den Bahngleisen hinunter gegangen. Im Tunnel wurde er von drei Männern angesprochen. Einer von ihnen hielt ihm ein Messer vor den Bauch und forderte mit den Worten "Deine Geld!" die Herausgabe von Bargeld. Der Überfallene händigte sein Portemonnaie an die Täter aus. Die drei Räuber flüchteten zu Fuß in Richtung Hannoversche Straße. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. Tatverdächtiger: Männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß, schlank, Bartträger, bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Lederjacke, bewaffnet mit einem Messer mit 10-15 cm langer Klinge. 2. Tatverdächtiger: Männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß, schlank, Bartträger, bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer braunen Lederjacke. 3. Tatverdächtiger: Männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa 170-175 cm groß, schlank, bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einer grauen Lederjacke. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362 38 88 in Verbindung zu setzen.

