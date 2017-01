POL-HB: Nr.: 0062--Zigarettendieb gefasst

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofstraße Zeit: 30.01.17, 00.05 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Lokal in der Bahnhofsvorstadt stellte die Polizei am frühen Montagmorgen einen Tatverdächtigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag ein Oberlicht auf und stiegen so in die Gaststätte ein. Im Schankraum brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten daraus diverse Packungen sowie Münzgeld. Schubladen und Schränke wurden durchsucht, eine Geldkassette gestohlen. Anschließend flüchteten sie mit der Beute. In den frühen Morgenstunden stellte eine Streife einen Verdächtigen in der Bahnhofsvorstadt. Der 44-Jährige führte eine Tasche voll mit Zigarettenschachteln und sehr viel Kleingeld bei sich. Die Zigaretten hatte er nach eigenen Angaben aus einem Zigarettenautomaten in Osterholz-Tenever gestohlen. Seine Beute wollte er nun gegen Betäubungsmittel bei einem 40-jährigen Bremer eintauschen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, die Glimmstängel beschlagnahmt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung des bereits einschlägig mit Drogendelikten in Erscheinung getretenen 40-Jährigen wurden diverse Utensilien zum Vertrieb von Betäubungsmitteln sowie geringe Mengen Heroin aufgefunden und beschlagnahmt. Die Ermittlungen gegen beide dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße von Sonntag zu Montag gemacht? Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell