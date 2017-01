POL-HB: Nr.: 0056 --Panda sorgt für Aufregung

Bremen (ots) -

-

Ort: Bremen-Osterholz, Osterholzer Heerstraße Zeit: 29.01.17, 19.30 Uhr

In Bremen-Osterholz wollte am Sonntagabend eine 52 Jahre alte Autofahrerin ein Tankstellengelände verlassen. Zu spät bemerkte sie, dass in ihrem Fiat Panda noch der Schlauch der Erdgassäule steckte.

Der Mitarbeiter der Tankstelle an der Osterholzer Heerstraße bemerkte das Malheur und drückte sofort die Notaustaste, um Gasaustritte und Gefahren zu verhindern. Feuerwehr und Polizei sperrten das Gelände weiträumig ab. Die Feuerwehr stellte schließlich keinen Gasaustritt fest. Die 52-Jährige schilderte den Einsatzkräften, dass ihr Mann getankt hätte und anschließend zum Bezahlen hineinging. Normalerweise würde er dann auch den Schlauch abmachen...

An der Zapfsäule entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, am Fiat von circa 500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Osterholzer Heerstraße vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell