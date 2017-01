POL-HB: Nr.:0050 -Räuber mit besonderem Versteck

Bremen (ots) -

Ort: Bremen- Gröpelingen, Greifswalder Straße Zeit: 24.01.2017, 16:30 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde in Gröpelingen einer 67-jährigen Fußgängerin auf ihrem Nachhauseweg die Handtasche entwendet. Der Räuber konnte in Tatortnähe durch Zivilkräfte der Polizei festgenommen werden.

Gegen 16:00 Uhr hob die Rentnerin Bargeld von einem Geldinstitut in der Lindenhofstraße ab und steckte es in ihre Handtasche. Dabei wurde sie vermutlich beobachtet. Der Räuber näherte sich wenig später der älteren Dame unbemerkt von hinten und entriss ihr die Tasche aus der Hand. Die Frau erlitt dabei Schmerzen am Handgelenk. Anschließend flüchtete der Räuber mit seinem Fahrrad in Richtung Wasserhorster Straße. Durch die Seniorin und einem aufmerksamen Zeugen, der die Tat aus seinem Fenster heraus beobachtete, konnte eine detaillierte Personenbeschreibung abgegeben werden.

Zivilkräfte konnten den 30-jährigen Bremer unmittelbar nach der Tat anhand der abgegebenen Beschreibung stellen. Die Handtasche führte er nicht mehr mit sich. Diese wurde später von Anwohnern in einem Hauseingang in Tatortnähe aufgefunden. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Räubers entdeckten die Polizisten das entwendete Bargeld in dessen Po-Falte. Eine Begründung hierfür blieb er schuldig. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Bremer bereits ein Haftbefehl vorlag, welcher nun vollstreckt wird.

Die Polizei weist in diesem Fall darauf hin:

- Tragen Sie Ihre Handtasche möglichst eingeklemmt unter dem Arm auf der der Fahrbahn abgewandten Seite oder nutzen Sie einen Schulterriemen. - Tragen Sie Ausweispapiere, Bargeld, Kreditkarten etc. stets verteilt in den Innentaschen der Kleidung dicht am Körper. Alternativ bieten sich dafür Gürteltaschen und Brustbeutel an. Zudem besteht die Möglichkeit, nachträglich Innentaschen einzunähen.

