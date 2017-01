POL-HB: Nr.:0046 - Miese Masche

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Neustadt, Gustav-Freytag-Straße Zeit: 20.01.2017, 12.00 Uhr

Am Samstagmittag bestahlen in der Bremer Neustadt Kriminelle eine 92-Jährige rüstige Rentnerin. Während eine etwa 50-Jährige Frau die ältere Dame ablenkte, stahl ein vermutlich weiterer Komplize Geld und einen Ring.

Die Täterin klingelte an der Wohnungstür der Bremerin und gab vor, sich als Freundin des Nachbarn vorstellen zu wollen. Die Wohnungsinhaberin entsprach der Bitte der Unbekannten, sich mit ihr in ihrem Wohnzimmer zu unterhalten. Wahrscheinlich verschaffte die Frau ihrem Komplizen die Möglichkeit, in die Wohnung zu gelangen. Nachdem sie sich verabschiedet hatte, vermisste die Rentnerin Geld und einen goldenen Ring mit einem Rubin. Es handelte sich dabei um den Ehering ihrer Mutter und besitzt für sie einen hohen persönlichen Wert.

Die Täterin war ca. 50 Jahre alt, ca. 180cm groß, schlank, hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach aktzentfrei deutsch. Sie trug dunkle Oberbekleidung und eine dunkle Kopfbedeckung.

Wer Hinweise auf die beschriebene Person geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362 3888 in Verbindung.

Im Zusammenhang mit dieser Straftat weist die Polizei darauf hin: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, treten sie Fremden grundsätzlich mit einem gesunden Misstrauen gegenüber. Ziehen Sie Zeugen hinzu. Bei Verdacht verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

