POL-HB: Nr.: 0044--Pizzabote überfallen

Ort: Bremen-Vahr, Bürgermeister-Reuter-Straße Zeit: 21.01.17, 19.40 Uhr

Zwei maskierte Räuber überfielen Samstagabend einen Pizzaboten im Bremer Stadtteil Vahr. Mit einem fingierten Anruf lockten sie ihn in eine Falle.

Ein unbekannter Anrufer bestellte eine Pizza zu einer Anschrift in der Bürgermeister-Reuter-Straße. Als der 22 Jahre alte Auslieferer an dem Wohnhaus nach dem Namen des angeblichen Kunden suchte, wurde er plötzlich von zwei maskierten Männern in Empfang genommen. Sie bedrohten den Lieferanten mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Nachdem der 22-Jährige seine Geldbörse ausgehändigt hatte, flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Groß und mit kräftigen Staturen. Sie sprachen mit ausländischem Akzent und trugen bei der Tatausführung Sturmhauben, Handschuhe, olivenfarbene Armeekleidung und möglicherweise Springerstiefel. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

Sollten Sie Opfer ein Straftat geworden sein, alarmieren Sie sofort die Polizei. Prägen Sie sich Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und geben Sie die Hinweise an die Polizei weiter. So können Täter gefasst bzw. wichtige Täterhinweise erlangt werden. Weitere Infos unter www.polizei.bremen.de .

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell