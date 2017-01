POL-HB: Nr.: 0034--Die Verkehrssicherheitsberater des Präventionszentrums der Polizei Bremen informieren

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Mitte, Am Wall 195 (Präventionszentrum) Zeit: bis Juni 2017

Die Verkehrsunfallstatistiken zu Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Senioren belegen: Die Anzahl dieser Unfälle ist ansteigend.

Durch das Präventionszentrum der Bremer Polizei wird ein Seminar zu dieser Thematik angeboten.

Zielgruppe: 60 + Anzahl der Teilnehmer: 15 bis 40 Personen

Im Fokus der Veranstaltung steht eine moderierte Diskussion, die sich mit den altersbedingten körperlichen Veränderungen befasst - und wie sich das auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten der immer älter werdenden Verkehrsteilnehmer auswirkt. Zusätzlich sollen viele wichtige Neuerungen zum Führerschein-, Verkehrsrecht und ähnliche Themen beleuchtet werden.

Im kommenden Zeitraum sind Veranstaltungen an den folgenden Terminen geplant:

DATUM UHRZEIT VERANSTALTUNGSORT 26.01.2017 19:00 - 20:45 Uhr Präventionszentrum Am Wall 195, 28195 Bremen 22.02.2017 19:00 - 20:45 Uhr Präventionszentrum Am Wall 195, 28195 Bremen 22.03.2017 19:00 - 20:45 Uhr Präventionszentrum Am Wall 195, 28195 Bremen 26.04.2017 19:00 - 20:45 Uhr Präventionszentrum Am Wall 195, 28195 Bremen 18.05.2017 19:00 - 20:45 Uhr Präventionszentrum Am Wall 195, 28195 Bremen 28.06.2017 19:00 - 20:45 Uhr Präventionszentrum Am Wall 195, 28195 Bremen

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter den Telefonnummern: 0421 - 362 - 19003 oder 0421 - 362 - 14808 (Zuständiger Verkehrssicherheitsberater) für ein solches Seminar verbindlich an.

Sollte sich eine größere Gruppe zusammenfinden, könnte die Veranstaltung nach vorheriger Absprache auch in einem Veranstaltungsraum ihrer Wahl an einem zusätzlichen Termin durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell