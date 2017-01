POL-HB: Nr.. 0033--Autoknacker auf frischer Tat gefasst

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Huchting, Eversand Zeit: 16.01.17, 2.30 Uhr

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Montagmorgen in Huchting einen Autoaufbrecher auf frischer Tat festnehmen konnte.

Ein Anwohner hatte beobachtet, wie sich ein Unbekannter an einem geparkten Auto in der Straße Eversand zu schaffen machte. Der Mann kratzte eine zugefrorene Fensterscheibe frei und schaute dann ins Fahrzeuginnere. Wenig später hörte der Zeuge Scheibenklirren in der Straße und alarmierte die Polizei. Eine Streife konnte einen Verdächtigen noch im Auto sitzend festnehmen. Auf dem Beifahrersitz hatte er griffbereit ein Messer liegen. An dem Mercedes war hinten eine Seitenscheibe eingeschlagen und ein Autoradio entwendet worden. Direkt neben dem Mercedes fand die Streife ein weiteres aufgebrochenes Fahrzeug. Aus dem VW fehlten ebenfalls ein Autoradio und eine Bassbox. Bei einer anschließenden Durchsuchung des 39-Jährigen fanden die Polizisten in seinen Taschen ein Autoradio, Taschenlampen und die Fahrzeugpapiere des Mercedes. Die Sachen wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Der Gestellte gab zu, die Scheiben der beiden Fahrzeuge eingeschlagen und die Gegenstände entwendet zu haben. Gegen den amtsbekannten Tatverdächtigen wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf 110 der Polizei, wie in diesem Fall beispielhaft geschehen, zu wählen.

