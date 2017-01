POL-HB: Nr.:0030 -Spur im Schnee führt zu Einbrecher

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Walle, Hertaweg, Hoffnungsweg Zeit: 16.01.2017, 01.00 Uhr

In der Nacht von Sonntag (15.01.17) auf Montag (16.01.17) versuchten Einbrecher in Parzellenhäuser am Hertaweg und Hoffnungsweg in Bremen-Walle einzubrechen. Auf Grund der Spuren im Schnee konnte einer von ihnen gestellt werden.

In der Nacht hörten nacheinander die Bewohner zweier Parzellen Geräusche auf ihren Grundstücken. Als ein Zeuge Licht anschaltete und ins Freie sah, flüchtete ein Mann. Auch die zweite Parzellenbewohnerin störte die Einbrecher, als sie draußen nachschauen wollte, was sie geweckt hatte. Sie sah mehrere Personen flüchten. An der Eingangstür zu ihrem Häuschen fand sie Aufbruchsspuren.

Die alarmierten Polizeibeamten fanden nach kurzer Fahndung in Tatortnähe einen tatverdächtigen Mann, dessen Schuhprofil zu den Abdrücken eines Schuhs passte, die im Schnee an beiden Tatorten gefunden wurden.

Die Polizei bittet darum, den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 362 3888 zu verständigen, wenn jemand in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich des Parzellengebiets am Tierheim Hemmstraße verdächtige Beobachtungen machte.

