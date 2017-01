POL-HB: Nr.: 0031 --Frankenstein festgenommen

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Osterholz, Hans-Bredow-Straße Zeit: 15.01.17, 20.30 Uhr

Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen am Sonntagabend in Osterholz vier jugendliche Einbrecher in flagranti fest. Die Diebe trugen Scream- und Totenkopfmasken sowie von Frankenstein und dem Teufel. Dank der Verkleidung konnte ihnen ein weiterer Einbruch zugeordnet werden.

Gegen 20.30 Uhr wurde in einem Einkaufszentrum in der Hans-Bredow-Straße der Einbruchsalarm ausgelöst. Die Polizei Bremen umstellte das Gebäude und entdeckte im Leergutlager zunächst zwei 14 und 15 Jahre alten Jugendliche, die sich getarnt mit einer Teufels- bzw. Totenkopfmaske, hinter den Leergutkisten versteckt hatten. Nachdem die Einsatzkräfte den Einsatz eines Diensthundes androhten, kamen zwei 16-jährige Komplizen, maskiert als Frankenstein und Scream, ebenfalls aus ihrem Versteck und stellten sich. Das Quartett hatte bereits fünf Sporttaschen mit Waren gefüllt und zum Abtransport bereitgestellt.

Da die Einbrecher sehr auffällige Masken trugen, wurden Parallelen zu einem Einbruch im Oktober gezogen. Bei nachfolgenden Durchsuchungen der Wohnungen konnte diverse Diebesbeute aufgefunden werden. Alle Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell