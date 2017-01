POL-HB: Nr. 29: --Ermittlungen wegen Tötungsdelikt aufgenommen

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Vegesack, Bydolekstraße Zeit: 15.01.2017, 11:10 Uhr

Heute erreichte gegen 11:10 Uhr die Polizei Bremen ein Notruf, in dem eine Auseinandersetzung unter Eheleuten gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Bydolekstraße in Grohn war die schwangere 40-jährige Frau bereits nicht mehr ansprechbar. Reanimationsversuche blieben erfolglos, sodass die Bremerin noch in der Wohnung verstarb. Der 39 Jahre alte Ehemann konnte vor Ort festgenommen werden. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Weitere Informationen sind frühestens morgen Vormittag zu erlangen. Aus diesem Grund bitten wir von weiteren Presseanfragen zunächst abzusehen und sich nicht an Gerüchten zu beteiligen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell