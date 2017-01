POL-HB: Nr.: 0022 -Polizei sucht Zeugen nach Straßenraub

Bremen (ots) -

- Ort: Bremen - Vahr, Richard-Boljahn-Allee Zeit: 09.01.2017, 21:00-23:15

Am Montagabend überfielen Unbekannte in der Neuen Vahr einen 20 Jahre alten Mann nach einer Geldabhebung am Automaten und raubten dessen gesamte Barschaft.

Der Mann hatte an einem auf der Straße In der Vahr gelegenen Automaten Geld abgehoben und sich zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Etwa zwei Stunden nach der Abhebung wurde er von Passanten bewusstlos unter der Hochstraße Richard-Boljahn-Allee aufgefunden. Er sagte aus, dass er zusammengeschlagen worden sei, konnte sich jedoch nicht an Einzelheiten erinnern. Der 20-jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Haben Sie in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 23:15 Uhr im Umkreis etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888.

