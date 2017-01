POL-HB: Nr.:0020 -Älterer Mann überrascht Einbrecher

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Hemelingen, Hemelinger Bahnhofsstraße Zeit: 06.01.2017, 18:35 Uhr

Älterer Mann überrascht Einbrecher

Am Freitagabend brachen im Stadtteil Hemelingen drei Männer in eine Wohnung ein. Dabei wurden sie vom 79-jährigen Eigentümer überrascht. Die Einbrecher konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 18:35 Uhr befand sich der 79-Jährige im Verkaufsraum seines Geschäftes im Erdgeschoß des Hauses, als er Geräusche aus seiner darüber liegenden Wohnung hörte. Er ging sofort nach oben und bemerkte drei ihm unbekannte Personen. Wie sich später herausstellte, hatten die Personen einen unbeobachteten Moment genutzt, um direkt am Geschäft vorbei über eine Treppe in die Wohnung des älteren Mannes zu gelangen. Die überraschten Einbrecher griffen sich noch etwas Bargeld aus der Geldbörse des Opfers und flüchteten zu Fuß über den Hinterhof des Hauses in Richtung der direkt dahinter verlaufenden Bahngleise. Der unter Schock stehende 79-Jährige konnte lediglich angeben, dass die männlichen Täter ca. 160, 170 und 180 cm groß sein sollen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer hat am Freitagabend die Tätergruppe vor, während oder nach dem Einbruch im Bereich der Hemelinger Bahnhofstraße beobachten können? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362 - 3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell