POL-HB: Nr.: 0017 --Polizei warnt vor Trickdieben

Ort: Bremen, Horn-Lehe, Osterholz Zeit: 06.01.17

Im Bremer Osten waren am Freitag Trickdiebe unterwegs. Sie gaben sich als Polizisten und Handwerker aus und erbeuteten Bargeld und Schmuck von gutgläubigen Seniorinnen.

Am Freitagmorgen klingelte ein Mann bei einer 84 Jahre alten Bremerin in der Ellener Dorfstraße. Er teilte der Seniorin mit, dass er die Heizungsstände ablesen müsse. Während der vermeintliche Handwerker an verschieden Heizungen hantierte und Wasserhähne auf- und zudrehte, entwendete er aus dem Schlafzimmer ein Portemonnaie mit Bargeld und verschwand anschließend. Der Dieb soll etwa 30 Jahre alt sein, schlank und trug eine braune Jacke.

In der Leher Heerstraße gab sich am Freitagnachmittag ein etwa 40 Jahre alter Mann als Kriminalbeamter aus. Er zeigte der 91 Jahre alten Anwohnerin kurz einen Ausweis und warnte die Bremerin, da sich seit längerem verdächtige Personen auf ihrem Grundstück aufhalten sollten. Er wollte überprüfen, ob die Seniorin ihre Wertsachen an sicheren Orten aufbewahren würde und ging mit ihr ins Haus. Anschließend schloss er die 91-Jährige in ein Zimmer ein und erbeutete Schmuck und Bargeld. Die Bremerin konnte sich wenig später selbst befreien und den Notruf wählen. Der falsche Polizist hatte dunkelblonde kurze Haare und war mit einer blauen Jacke und einer blauen Hose bekleidet.

Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

Die Polizei Bremen klärt regelmäßig über die Maschen dieser einfallsreichen Betrüger auf. Daher bleiben auch immer mehr Taten im Versuchsstadium stecken. Um nicht auf die Diebe reinzufallen, raten wir:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Mehr Hinweise unter www.polizei.bremen.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell