POL-HB: Nr.:0010 --Goldmünzen im Wert von 420.000 Euro gestohlen

Ort: Bremen-Blumenthal, Ermlandstraße Zeit: 31.12.2016-01.01.2017

In Bremen-Blumenthal sind am vergangenen Wochenende zum Jahreswechsel Krügerrand Goldmünzen im Wert von 420.000 Euro aus einem Büro- und Wohngebäude gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Silvesternacht wurde in eine Bremer Firma mit Sitz am Rand eines Gewerbegebietes in der Ermlandstraße eingebrochen. Der oder die bisher unbekannten Diebe haben sich über die Terrassentür Zutritt verschafft. Neben einigen Computermonitoren und einer Digitalkamera wurde auch ein circa 50 Kilogramm schwerer Wandtresor entwendet. Nach Angaben des Firmeninhabers haben sich in dem Safe 420 Krügerrand Goldmünzen im Wert von jeweils 1.000 Euro befunden.

Die Polizei Bremen ist auf der Suche nach Zeugen. Wenn Sie zwischen dem 31.12.2016 und 01.01.2017 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, dann wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888.

Die Polizei warnt vor dem Ankauf von Münzen, deren Herkunft nicht bekannt ist. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.

