POL-HB: Nr.: 0008 --Trickdiebe unterwegs

Ort: Bremen-Neustadt, Hohentorsheerstraße Zeit: 04.01.2017, 09:00 Uhr

In der Bremer Neustadt waren gestern Morgen zwei noch unbekannte Trickdiebe unterwegs, die sich unter dem Vorwand Wasserwerker zu sein, Zutritt zur Wohnung einer 67-Jährigen verschafft haben. Die Frau wurde jedoch misstrauisch und verwies die beiden der Wohnung, ohne dass sie etwas stehlen konnten.

Gegen 09:00 Uhr klingelten zwei Männer bei der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Hohentorsheerstraße. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und verschafften sich Zutritt mit der Begründung, die Wasserleitungen in Küche und Bad überprüfen zu müssen. Hintergrund sei ein angeblicher Wasserrohrbruch auf einer angrenzenden Baustelle. Während ein Mann zunächst im Treppenhaus wartete, prüfte sein Komplize in Bad und Küche die Wasserhähne und verschwand kurz darauf aus der Wohnung. Anschließend kam der Mann aus dem Treppenhaus in die Wohnung und gab an, die Heizungsthermostate ebenfalls prüfen zu müssen. Nachdem auch der bereits vorher Verschwundene wieder hereinkam, um wieder die Wasserhähne prüfen zu wollen und zudem eine Zimmertür schließen wollte, wurde die Bewohnerin misstrauisch, verwies die beiden der Wohnung und informierte die Polizei. Die beiden Trickbetrüger konnten keine Gegenstände entwenden.

Nach Aussage der Seniorin zeigten die beiden Unbekannten ihr einen visitenkartengroßen Ausweis, auf dem mit blauer Schrift das Wort "Notfall" oder "Notfalldienst" stand.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: circa 30 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß, kräftig, schwarze Leder- oder Kunstlederblouson, Cappy mit unbekanntem Logo 2. Person: circa 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, normale Statur, schwarze Jacke

Bei Hinweisen zu den beiden Trickdieben wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888.

Ebenfalls im Bereich der Neustadt wurden der Polizei Bremen am Mittwoch wieder einige sogenannte falsche Polizeibeamte gemeldet, die telefonisch versucht haben, an Informationen über Wertgegenstände und Bargeld der Bewohner heranzukommen. Alle Angerufenen reagierten aber richtig und ließen sich nicht auf die Masche ein.

Die Polizei Bremen empfiehlt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung, treten Sie Unbekannten grundsätzlich mit einem gesunden Misstrauen gegenüber. Lassen Sie sich immer den Dienstausweis zeigen und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Halten Sie im Zweifel immer telefonisch Rückfrage bei dem Unternehmen. Seriöse Unternehmen haben Verständnis für solche Rückfragen.

Seien Sie bei Anrufen von angeblichen Amtspersonen immer wachsam. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und vertrauen Sie nicht auf die Nummer, die auf dem Display angezeigt wird. Diese kann manipuliert werden. Rufen Sie im Zweifel immer den Zentralruf der Polizei an unter der Rufnummer (0421) 362-0 oder den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell