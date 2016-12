POL-HB: Nr.: 0765 - Überfall auf Fleischgeschäft

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, Neuenlander Straße Zeit: 23.12.16, 18:15 Uhr

In der Bremer Neustadt bedrohten zwei maskierte Männer am Freitagabend einen 20 Jahre alten Mitarbeiter eines Fleischhandels mit einem Messer und einer Schusswaffe.

Das Duo betrat gegen 18.15 Uhr das Geschäft in der Neuenlander Straße. Die Männer stürmten sofort in Richtung Verkaufstresen und forderten Geld von dem jungen Mitarbeiter. Dieser schloss sich sofort in einen angrenzenden Raum ein. Die Täter versuchten die Kasse zu öffnen, scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben. Nachdem sie unverrichteter Dinge das Geschäft verließen, wurden sie dabei beobachtet, wie sie mit einem, in der Meyerstraße bereitgestellten, SUV in heller Lackierung vom Tatort flüchteten.

Die beiden Räuber konnten wie folgt beschrieben werden: Beide Männer sollen 18 bis 25 Jahre alt sein. 170cm bis 180cm groß und hatten eine schlanke, sportliche Figur. Sie trugen beide dunkle Kleidung und waren maskiert.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell