POL-HB: Nr.: 0760 - Die Polizei Bremen zieht Bilanz

Bremen (ots) -

- Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: Dezember 2016

Wie bereits in der Pressemitteilung Nummer 0752 berichtet, zieht die Polizei Bremen insgesamt eine positive Bilanz der diesjährigen Weihnachtsmärkte im Bremer Stadtgebiet. Insgesamt herrschte eine friedliche und weihnachtliche Stimmung unter den Besuchern. Auch das Resümee der Festtage über Weihnachten kann unter einem positiven Aspekt gesehen werden. Trotz der hohen Alltagsbelastung kam es zu keinen spektakulären Fällen und herausragenden Gewaltdelikten.

Über die Festtage vergab das Lagezentrum der Polizei Bremen rund 800 Einsätze im Bremer Stadtgebiet an die Einsatzkräfte. Im Vergleich dazu wurden am vorherigen Wochenende rund 1000 Einsätzen verzeichnet. Ein Schwerpunkt der Einsätze lag wie erwartet in der Weihnachtswoche beim Wohnungseinbruch. Während insgesamt die Einbruchszahlen leicht zurückgingen, gab es im Bremer Ostentrotz Gestellung von Einbrechern auf frischer Tat einen Anstieg in diesem Deliktsfeld. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage. Dort wird morgen das Einbruchsradar aktualisiert.

Der Leiter der Direktion Einsatz - Leitender Polizeidirektor Rainer Zottmann - dankt allen Polizeikräften für ihr umsichtiges Vorgehen und engagiertes Einschreiten.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell