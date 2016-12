POL-HB: Nr. 0757--Wohnungseinbrecher festgenommen

Bremen (ots) -

Bremen, Carl-Goerdeler-Straße 23.12.16, 18.45h Am 23.12.2016 wurden zwei männliche Täter bei einem Wohnungseinbruch überrascht. Einer der Täter konnte flüchten, der zweite Täter wurde festgenommen. Haftbefehl wurde erlassen. Bereits am Freitagabend meldete gegen 18.45h ein Anwohner der Carl-Goerdeler-Straße, dass er in einem Mehrfamilienhaus Taschenlampenschein sehen würde. Nachdem Einsatzkräfte der Polizei das Mehrfamilienhaus in Bremen-Vahr innerhalb kürzester Zeit erreichten, bemerkten die Polizeibeamten an der Rückseite des Objektes eine offene Balkontür sowie ein offen stehendes Fenster, als plötzlich zwei männliche Personen aus dem Fenster nach draußen sprangen. Einer der beiden Tatverdächtigen konnte sofort festgenommen werden, der zweite Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen. Der festgenommene 17 Jährige aus Kattenturm ist kein unbeschriebenes Blatt. Gegen den schon häufig in Erscheinung getretenen Einbrecher wurde Haftbefehl erlassen. Die geflüchtete zweite Person wird als männlich, ca. 19 Jahre alt, westasiatisches Aussehen, ca. 165-175 cm groß, schlank, kurze Haare, Oberlippenbart und dunkle Kleidung tragend, beschrieben. Hinweise auf den zweiten Täter nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 362-3888 oder der Notruf 110 entgegen. Nehmen Sie gern eine persönliche Beratung in Anspruch und vereinbaren einen Termin beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter Tel. 362-19003. Hier erhalten Sie auch Tipps für mechanische Sicherungen ihres Hauses. Seien Sie achtsam und melden verdächtige Beobachtungen umgehend über den kosten-freien Notruf 110.

