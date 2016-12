POL-HB: Nr.751:Wertvoller Oldtimer entwendet

ein Dokument zum Download

Bremen (ots) - Bremen-Schwachhausen, Colmarer Straße 24.11.16 bis 25.11.16 -

In der Nacht vom 24.11.16 auf den 25.11.16 wurde in der Colmarer Strasse in Bremen Schwachhausen ein seltener Mercedes Oldtimer aus einer Garage entwendet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Cabriolet Mercedes 280 SL "Pagode" aus dem Jahr 1970. Das dunkelgrüne Cabrio hatte ein dunkelbraunes Stoffverdeck.

An dem PKW waren die Bremer Kennzeichen HB-HK 204H angebracht.

Für Hinweise, die zur Wiederbeschaffung des Fahrzeuges führen, hat die Versicherungsgesellschaft eine Belohnung von 5000,- Euro ausgesetzt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell