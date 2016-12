POL-HB: Nr.: 0747 --68-Jähriger vor seiner Haustür überfallen

Bremen (ots) -

Ort: Bremen-Schwachhausen, Schwarzenbergstraße Zeit: 22.12.2016, 00:05 Uhr

Mittwochnacht wurde ein 68-jähriger Mann im Stadtteil Schwachhausen vor seinem Haus von zwei bewaffneten Personen überfallen. Die Täter konnten mit etwas Bargeld unerkannt entkommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen Mitternacht parkte der Mann sein Auto in Höhe seines Hauses in der Schwarzenbergstraße ab. Vor der Haustür wurde er plötzlich von hinten mit den Worten "Geld her!" angesprochen. Als er sich umdrehte, standen vor ihm zwei maskierte Personen. Einer der Täter hielt ihm eine schwarze Schusswaffe direkt vor das Gesicht.

Daraufhin griff der 68-Jährige in seine Hosentasche und händigte etwas Bargeld aus. Die Täter forderten weiter mehr Geld und wollten ihn zusätzlich in sein Haus drängen. Ohne zu überlegen griff sich der Mann an seine Brust, setzte sich auf die Erde und täuschte so einen Herzanfall vor. Daraufhin ließen die Räuber von ihm ab und flüchteten mit ihrer geringen Beute zu Fuß in Richtung Richard-Dehmel-Straße.

Die beiden Täter waren 20 - 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß und trugen dunkle Kleidung. Der Mann mit der Schusswaffe trug bei dem Überfall eine weiße Maske. Der Mittäter hatte seinen Kapuzenpullover ins Gesicht gezogen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und fragt: Wem sind die Männer im Bereich der Schwarzenbergstraße aufgefallen oder hat andere verdächtige Beobachtungen machen können? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362 - 3888 jederzeit entgegen.

