POL-HB: Nr.: 0745 - Einbrecher stehlen Fahrzeugschlüssel und Auto

Ort:Bremen, An der Höhpost

Zeit:20.12.2016, 23.00 Uhr - 21.12.2016, 04.00 Uhr

Einen gehörigen Schrecken bekam eine 80 Jahre alte Bewohnerin eines Reihenhauses in der Straße An der Höhpost in Kirchhuchting. In den frühen Morgenstunden wurde sie durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen. In der unteren Etage ihres Hauses stellte sie fest, dass Einbrecher einige Zimmer gründlich durchsucht hatten. Schranktüren standen offen und persönliche Gegenstände lagen auf dem Fußboden. Die Frau benachrichtige umgehend die Polizei, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen anrückte. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch Einbrecher im Haus befanden, durchsuchten die Beamten sämtliche Etagen. Die Täter waren allerdings unerkannt entkommen.

Die 80-Jährige stellte fest, dass die Täter aus dem Flur die Fahrzeug- und Hausschlüssel entwendet hatten und das Auto nicht mehr vor dem Haus stand. Ebenfalls stellte sie den Verlust ihres Flachbildfernsehers fest.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem grauen Kleinwagen der Marke: Skoda, Typ: Fabia, mit dem amtlichen Kennzeichen: HB-EM 540 ein. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 362-3888 beim Kriminaldauerdienst erbeten.

