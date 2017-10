POL-HA: Lkw zerlegt Wartehäuschen

Hagen (ots) - Eine dreiste Unfallflucht ereignete sich am Montagmittag in Hohenlimburg. Zeugen beobachteten gegen 13.00 Uhr einen Sattelzug, der in der Elseyer Straße in Höhe der Firma Berlet wendete und dabei ein Wartehäuschen an der dortigen Bushaltestelle im wahrsten Sinne des Wortes zerlegte. Da der Trucker nicht in einem Zug drehen konnte, setzte er zurück und rammte dabei den Stahlrahmen der verglasten Haltestelle. In dem komplett verbogenen Gestelll und den zersplitterten Scheiben blieb lediglich ein Stück der Plane des Aufliegers zurück, der Fahrer flüchtete zügig in Richtung Verbandstraße. Die grauweiße Zugmaschine mit ebenfalls grauweißem Auflieger hatte stark verschmutzte Kennzeichen, die auf die Schnelle nicht abgelesen werden konnten. Möglicherweise befand sich die Aufschrift "Heetkamp Trailers" auf der Plane. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro, Hinweise bitte an die 02331-986 2066.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Ulrich Hanki

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell