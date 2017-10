POL-HA: Schwerer Unfall auf der Volmestraße - Drei Verletzte

Hagen (ots) - Am Dienstag, 10.10.2017, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Volmestraße. Gegen 05.20 Uhr fuhr nach bisherigen Ermittlungen ein 37-jähriger Hagener mit seinem Audi die Volmestraße in Richtung Dahl entlang. Zu dieser Zeit kamen ihm auf der Gegenfahrbahn ein Seat-Fahrer (22) und VW-Fahrer (37) entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der 37-jährige Fahrer des Audi die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto brach aus und rutschte über die beiden Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dabei stießen alle drei Autos zusammen. Die Männer verletzten sich mindestens leicht. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge wurden jeweils mit Totalschaden (insgesamt zirka 29.000 Euro) abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell