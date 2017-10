POL-HA: Einbrecher erbeuten schweren Tresor

Hagen (ots) - Einbrecher haben bei einem Einbruch in der Nacht zu Sonntag in Hohenlimburg einen schweren Tresor erbeutet. Die Täter kamen im Gotenweg über eine aufgehebelte rückwärtige Tür in ein Geschäft, in dem sich eine Postfiliale befindet. Hier haben sie einen etwa 300 kg schweren Tresor auf eine zum Geschäft gehörende Schubkarre geladen und abtransportiert. In dem Geldschrank befanden sich größere Mengen Postwertzeichen, die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch oder dem Abtransport der schweren beute verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der 02331-986 2066.

