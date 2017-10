POL-HA: Unfallflucht in Haspe - Hoher Schaden an BMW

Hagen (ots) - Am Sonntag, 08.10.2017, rief eine 24-Jährige die Polizei. Die Hagenerin stellte ihren BMW gegen 15.00 Uhr an einem öffentlichen Parkplatz am Ernst-Meister-Platz in Hagen-Haspe ab. Gegen 17.30 Uhr kehrte sie zu ihrem Auto zurück. Dabei stellte sie fest, dass der vordere Stoßfänger beschädigt war. Es waren Dellen, Kratzer und sogar ein Riss vorhanden. Die eingesetzten Polizisten gingen von einer Unfallflucht und einer Schadenshöhe von zirka 5.000 Euro aus. Die Beamten leiteten die Anzeige an das Verkehrskommissariat weiter. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2060 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell