POL-HA: Blitzeinbruch in Lottogeschäft

Hagen (ots) - Einem Busfahrer fiel am Mittwochmorgen gegen 04.00 Uhr in Haspe auf, dass die Scheibe eines Lottogeschäfts eingeschlagen war. Im nächsten Augenblick sah er auf der Enneper Straße einen grauen oder weißen Kombi, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gevelsberg fuhr. Eingesetzte Polizeiwagen übernahmen die erste Fahndung und sicherten den Laden bis zum Eintreffen der Kripo. Auf noch unbekannte Art und Weise zertrümmerten Blitzeinbrecher die gläserne Tür und rafften Zigaretten aus den Auslagen zusammen. Eine genauere Angabe zur Beute liegt noch nicht vor. Die Kripo sicherte Spuren, Hinweise bitte an die 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell