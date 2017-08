POL-HA: Rollerfahrer zu Fall gebracht

Hagen (ots) - Ein Rollerfahrer hat sich am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der B 54 eine Fraktur zugezogen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Gegen 10.00 Uhr befuhr ein 49 Jahre alter VW-Fahrer auf der Herdecker Straße in Richtung Hagen. Hinter dem Kreisverkehr befand er sich auf dem linken Fahrstreifen und da sich der Verkehr staute, wechselte er auf die rechte Spur. Dabei kam es zur seitlichen Berührung mit dem Roller eines 58-Jährigen, der kam zu Fall und verletzte sich im Bereich der Schulter, er kam vorsorglich in stationäre Behandlung. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell